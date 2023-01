SER positief over schrappen jeugdloon 18+

Het huidige jeugdloon voor 18-plussers kan worden afgeschaft. Dat concludeert de SER op basis van het wetsvoorstel van de oppositiepartij MAN. Volgens het adviesorgaan zou werk moeten lonen en is het goed dat er in ‘meerderjarige jongeren’ wordt geïnvesteerd. Gelijk loon voor gelijke arbeid helpt bij het hooghouden van de motivatie en het arbeidsethos. Bovendien is het meer dan normaal dat ze van hun salaris kunnen rondkomen. Daarom zou het volwassen minimumloon ook voor hen moeten gelden. Het jeugdloon zou wel moeten worden toegepast bij 16- en 17-jarigen. Behalve dat ze leerplichtig zijn, zouden ze ook gestimuleerd moeten worden om school af te maken.

Meer over jeugdloon man minimumloon ser wetsvoorstel