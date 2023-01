Van Aanholt terug bij PSV

Patrick van Aanholt is weer terug bij PSV. De Eindhovense club huurt de voetballer met Curaçaose roots tot het eind van dit seizoen van het Turkse Galatasaray. De 32-jarige oud-jeugdspeler arriveerde vandaag in Eindhoven en werd daarna medisch gekeurd. PSV en Galatasaray bereikten maandag een akkoord over zijn huurdeal, waarin ook een optie tot koop zit.

De voetballer stapte in 2007 over naar Chelsea, dat hem in de jaren die volgden verhuurde aan verscheidene Engelse clubs. Tussen 2012 en 2014 kwam Van Aanholt uit voor Vitesse. In die periode debuteerde de vleugelverdediger voor het Nederlands elftal. Hij droeg het shirt van Oranje negentien keer. De laatste keer was op 27 juni 2021 in de verloren achtste finale tegen Tsjechië op het EK. Via Sunderland en Crystal Palace belandde Van Aanholt in de zomer van 2021 bij Galatasaray, waar hij de laatste weken niet meer aan spelen toekwam. Van Aanholt is de tweede winteraanwinst voor PSV, dat eerder spits Fábio Silva van Wolverhampton Wanderers huurde.