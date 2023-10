Silvania in Marrakech voor IMF-meeting

Deze week is de minister van Financiën in de Marokkaanse stad Marrakech waar de jaarlijkse IMF meetings plaatsvinden. Silvania en zijn delegatie hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om met de Noorse staatssecretaris Erlend Grimstad te spreken over een nieuw te onderhandelen belastingverdrag. Het verdrag dat Curaçao al decennialang met Noorwegen heeft is in juni door Noorwegen opgezegd. Silvania wil graag een nieuw belastingverdrag met Noorwegen onderhandelen dat aan alle internationale fiscale standaarden voldoet. De Curaçaose delegatie heeft ook gesprekken gevoerd met de ministers van Financiën van Barbados en Mauritius. Het doel is om ook met hen belastingverdragen te sluiten. Barbados en Mauritius hebben net als Curaçao een economie die zich sterk richt op de internationale financiële sector.