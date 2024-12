Silvania schrijft brief over ‘onnodige spanningen’ in het ministerie

Minister Javier Silvania heeft een brief gestuurd naar de secretaris-generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Sharlon Melfor over onnodige spanningen. De minister benadrukt dat het belangrijk is samen te werken aan een gestructureerde aanpak om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Daarbij gaat het volgens hem om gebrekkige communicatie binnen het ministerie. Silvania schrijft dat hij meerdere keren te maken heeft gehad met situaties waarin hij via de media op de hoogte werd gesteld van belangrijke zaken, zonder vooraf geïnformeerd te zijn. Dit creëert volgens hem verwarring. Daarbij gaat het ondermeer om entomoloog Gisette Seferina die een interview had gegeven zonder toestemming van de minister of overleg met zijn kabinet.

Volgens de minister moet alle communicatie met de pers en de gemeenschap via de communicatieafdeling van het ministerie verlopen. Persberichten en andere uitingen moeten eerst met de minister worden afgestemd. Ook wil hij tijdig en structureel worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het ministerie. Urgente zaken moeten direct via een bericht of app aan de minister en zijn kabinet worden gecommuniceerd. Ook moet Melfor twee keer per week schriftelijke rapporten indienen.