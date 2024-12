Deze week begint de rechtbank op Curaçao met de behandeling van de moord op Mike Venema. Drie vrouwen en twee mannen staan terecht. De zaak zal behandeld worden op 11, 13, 16 en 18 december. Venema verdween in 2018 op 53-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd 5 juli 2019 in zijn pick-up in de zee aan de noordkant van het eiland aangetroffen. Doordat de Stichting Peter R. de Vries aandacht heeft besteed aan de zaak, staan nu 5 mensen voor de rechter. Ze worden ervan verdacht medicijnen in de whisky van het slachtoffer te hebben gedaan om hem in slaap te brengen. Daarnaast zouden ze een nog onbekende vloeistof met een injectienaald in zijn keel hebben gespoten om ervoor te zorgen dat hij buiten bewustzijn raakte. Hierop overleed Venema.

De verdachten zouden de man in zijn pick-up (een Ford Raptor) achter het stuur hebben geplaatst en het voertuig het water in laten rijden bij Shut. Verder worden twee van de vrouwen ervan beschuldigd Venema bewusteloos te hebben gemaakt, terwijl de andere verdachten zijn huis binnendrongen, geld zochten en sieraden meenamen. Wat betreft de derde aanklacht worden alle verdachten beschuldigd van diefstal uit de woning van Venema in Jan Sofat. De zaak is eerder al twee keer pro forma behandeld. Tijdens deze eerdere zittingen kozen de verdachten ervoor om niets te zeggen. Eén van de vrouwelijke verdachten verklaarde echter op de laatste dag dat ze hoopte dat tijdens de behandeling van de zaak iedereen de waarheid zou spreken over wat er gebeurd was.