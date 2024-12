Surinaams bedrijfsleven hekelt ’uitverkoop van grondstoffen’ aan Chinese mijnbouwgigant

In Suriname is een storm van kritiek losgebarsten op de aangekondigde bauxietwinning met een Chinees mijnbouwbedrijf in het westen van dat land. Eerder spraken milieu- en natuurbeschermers, oppositieleiders en inheemse Surinamers zich uit tegen de plannen. Nu heeft ook het bedrijfsleven hun afkeuring uitgesproken over het principeakkoord dat de regering van president Chan Santokhi vorige maand sloot met de Chinese mijnbouwgigant Chinalco. De export van onverwerkte bauxiet is een ‘uitverkoop van hoogwaardige grondstoffen’, stelt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de grootste werkgeversorganisatie. „Geen raffinaderij, geen deal!” stellen de ondernemers resoluut.

De organisatie wijst op de negatieve gevolgen voor het milieu. Het verlies van 6000 hectare primair bos veroorzaakt zo’n 4 miljoen ton aan CO2-uitstoot, berekent de VSB. Suriname verliest daarmee mogelijk 250 tot 300 miljoen Amerikaanse dollars aan inkomsten uit carbon credits: koolstofcompensatie. De werkgevers dringen aan op een grondig onderzoek naar de gevolgen voor milieu en mens en op respect voor de lokale gemeenschappen in het gebied.