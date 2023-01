Sinds jaren weer Europees cruiseschip in Venezuela

Voor het eerst in 15 jaar is een Europees cruiseschip afgemeerd in Venezuela. Gisteren arriveerde de Amadea met aan boord 500 passagiers. De reizigers kwamen voornamelijk uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland. De Amadea is één van de meest luxueuze oceaanschepen van de Duitse reisorganisatie Phoenix. Het schip doet ook Bonaire en Aruba aan. Venezuela werd lange tijd door toeristen gemeden vanwege de hoge criminaliteit en de crisis in het land.