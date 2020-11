Sint Maarten heeft reisvoorwaarden aangepast

Sint Maarten staat vanaf 25 november zogenaamde antigeentesten toe. Vanaf die datum moeten reizigers naar Sint Maarten een verplichte gezondheidsverklaring invullen en hun negatieve PCR-resultaat binnen vijf dagen, of hun negatieve antigeenresultaat binnen 48 uur, voor vertrek uploaden. Op die manier kunnen ze het land in zonder verplicht in quarantaine te moeten. De antigeentest is een test die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het coronavirus aantoont in neus- en keelslijm. De test geeft na een kwartier al een uitslag.

Sint Maarten is het eerste land binnen het Koninkrijk dat deze testen toestaat. De ministers Ludmila de Weever van Toerisme en Economische Zaken en Richard Panneflek van Volksgezondheid hebben de plannen voor het gebruik van de antigeentests gepresenteerd. Ze verwijzen onder meer naar Air France, dat de antigeentesten toestaat op vluchten tussen Parijs en Guadeloupe. Op dit moment is Sint Maarten nog een ‘code oranje’-bestemming voor Nederlandse toeristen.