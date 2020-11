PAR bedankt Nederland

De PAR-fractie in de Staten wil publiekelijk aangeven dankbaar te zijn voor de steun die Nederland heeft gegeven sinds het ontstaan van de coronacrisis. Fractieleider Stephen Walroud stelt dat de partij het belangrijk vindt om publieke steun te betuigen voor de vele miljoenen aan steun die naar Curaçao zijn gekomen. Zonder de Nederlandse hulp zou Curaçao ‘in een ongekend diepe afgrond zijn beland’, aldus Walroud. Daarbij zou volgens hem eerst de private sector en vervolgens de publieke sector op het eiland volledig zijn ingestort.

Walroud zegt ‘dat we vandaag de dag de crisis kunnen beheersen en collectief het hoofd boven water kunnen houden, komt omdat we een stabiele regering hebben en omdat Nederland grof geld heeft gepompt in onze essentiële sectoren’. Hij benadrukt dat op deze manier de rechtstaat veilig is gesteld, waardoor is gegarandeerd dat iedereen toegang heeft tot de meest noodzakelijke publieke voorzieningen, voedsel, veiligheid op straat en medische zorg.