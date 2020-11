51-jarige joyrider aangehouden

De politie heeft gisteravond in een snelle actie een joyrider opgepakt. Iets na acht uur kwam er bij de politiecentrale een bericht binnen dat er een auto was gestolen van een parkeerplaats aan de Pater Eeuwensweg. Kort daarop zag een patrouille de auto bij een toko aan de Schottegatweg West. Bij de toko werd een 51-jarige CuraƧaose man aangehouden die de auto had gestolen. Ook de auto is in beslag genomen.

De man heeft de initialen H.H.. Hij is voorgeleid aan een rechter-commissaris en zit gedurende het onderzoek naar de diefstal in ieder geval vast.