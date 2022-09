Sint Maarten staat stil bij 5 jaar orkaan Irma

Vandaag is het vijf jaar geleden dat orkaan Irma over Sint Maarten trok. De natuurramp wordt vandaag herdacht. Irma liet een spoor van vernieling achter. Meer dan 90 procent van alle gebouwen raakte beschadigd. Sommige eilandbewoners raakten alles kwijt. Huizen, scholen en bedrijven moesten opnieuw worden opgebouwd. Op het hoogtepunt waren meer dan zeshonderd militairen op Sint Maarten. Het Rode Kruis in Nederland zamelde bijna 20 miljoen euro in voor de slachtoffers van de verwoestende orkaan. Nederland stelde een half miljard euro ter beschikking voor de wederopbouw van Sint Maarten.