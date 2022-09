Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben hun tegenvoorstel in verband met de consensusrijkswet Coho afgerond en aan staatssecretaris Van Huffelen aangeboden. In oktober zullen de premiers en de staatssecretaris het voorstel bespreken. Het Coho moet de eilanden helpen bij het uitvoeren van noodzakelijke hervormingen in ruil voor de coronaleningen. Over de wijze waarop is nog geen overeenstemming bereikt.