Sint Maartense carnaval terug van weggeweest

Op Curaçao moeten we nog een jaar wachten, maar op Sint Maarten is het carnaval losgebarsten. Zaterdag vond de opening van het Carnival Village plaats. Het carnavalsdorp werd geopend met een optreden van soca artiest King James. Maandag werd Talya “Mizzy” Pantophlet uitgeroepen tot Mature Carnival Queen. Enkele hoogtepunten van het Sint Maartense carnaval zijn het Caribbean Flag Fest, het Soulful Company concert met Ginuwine en Fat Man Scoop en de carnavalsparade op 1 mei. Dit jaar zal er maar één carnavalsoptocht gehouden worden. In verband met Covid-19 is de populaire J’ouvert gecanceld.

