Sinterklaasfilm ook te zien op Curaçao

Het tweede deel van De Grote Sinterklaasfilm zal ook te zien zijn in twee bioscopen op Curaçao. Vorig jaar verscheen het eerste deel. In het nieuwe deel willen de boeven Mammie en Stan wraak nemen op Sinterklaas. Ze gaan naar Spanje om het bezoek van Sinterklaas aan Nederland te dwarsbomen. Sinterklaas wordt gespeeld Robert ten Brink, die de in 2020 overleden Bram van der Vlugt opvolgt. Peter R. de Vries is ook nog in de film te zien in de rol van rechercheur. Ook Noraly Beyer speelt mee in de film.

