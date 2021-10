Sneller je geld terug bij annulering vlucht

Reizigers kunnen binnenkort sneller hun geld terugvragen als ze hun vakantie annuleren. Dat hebben 16 vliegtuigmaatschappijen (waaronder KLM) met de Europese Commissie afgesproken, schrijft nieuwssite Nu.nl. Daarbij is ook afgesproken dat passagiers beter geïnformeerd gaan worden over de procedure. Er kunnen nog steeds vouchers uitgegeven worden, maar alleen als de passagier daar zelf om vraagt. In andere gevallen moet er terugbetaald worden. Air Belgium, die ook naar Curaçao vliegt, zit overigens niet bij de 16 vliegtuigmaatschappijen.