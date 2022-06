Soaw-kantoor in WTC 2 dagen gesloten

Het publiek kan vandaag en morgen niet terecht bij het Soaw-kantoor in het WTC. De reden is dat de kantoren worden schoongemaakt. De afgelopen tijd zijn er klachten binnengekomen over de staat van het gebouw. Zo hebben verschillende Soaw-medewerkers zich ziekgemeld met klachten die veroorzaakt worden door de slechte ventilatie in het kantoor. Voor vragen en informatie over de diensten van het ministerie kunnen cliënten terecht bij de buurtkantoren in Otrobanda, Brievengat, Sta. Maria en Punda. Die zijn wel geopend.

