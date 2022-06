Socap beoogde beheerder Isla raffinaderij

De kogel is door de kerk. De ministerraad gaat akkoord met de voordracht van Socap als de nieuwe beheerder van de raffinaderij. Dit betekent dat de onderhandelingen tussen overheidsbedrijf RdK en Socap nu van start gaan. Socap wordt geleid door de 77-jarige Venezolaan Luis Giusti. Hij was in het verleden directeur van de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA. Een headhuntingscommissie schoof Socap naar voren als de ‘preferred bidder’. Het kabinet-Pisas hoopt dat de raffinaderij zo snel mogelijk opstart en meer werkgelegenheid biedt.