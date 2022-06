Sandals Royal Resort ontvangt eerste gasten

Het Sandals Royal Resort heeft vandaag zijn allereerste gasten ontvangen. Het luxueuze all-inclusive resort op Santa Barbara zou in april al open gaan. Door de wereldwijde problemen in de logistiek kwam het bouwmateriaal niet op tijd aan. Daarom moest de opening verschoven worden naar vandaag. Vrijdag wordt de opening van het 351 kamer tellende resort officieel gevierd. Dan wordt het openingslint doorgeknipt. Het hotel op Curaçao is de zestiende van de Jamaicaanse keten. De prijs voor een overnachting begint bij zo’n duizend dollar.