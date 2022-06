Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo nemen het morgen op tegen Matwé Middelkoop en Rohan Bopann in de halve finale van Roland Garros. De 40-jarige Rojer wist twee keer eerder de halve eindstrijd te bereiken in Parijs: in 2012 en 2015. Beide keren verloor hij. Middelkoop heeft zich voor het eerst voor de halve finale van een grandslamtoernooi geplaatst.