Sociale sofa als herinnering aan George Maduro

Een blauwe sofa siert sinds woensdag de tuin van Buitengoed Dorrepaal in Leidschendam. De bank is woensdagochtend onthuld als blijvende herinnering aan oorlogsheld George Maduro. Binnenkort kunnen bezoekers via een QR-code luisteren naar het levensverhaal van de Curaçaoënaar. Buitengoed Dorrepaal is de plek waar George Maduro slim en moedig handelde in de meidagen van 1940. Nu is het een locatie van zorginstituut Middin waar mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel geholpen worden om midden in het leven te staan. Tot en met woensdag was daar de expositie ‘George Maduro oorlogsheld van Curaçao’ te zien. Foto: Hilbert Krane