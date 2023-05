Sontje Hansen tekent bij NEC

Sontje Hansen verruilt Ajax voor NEC. De twintigjarige aanvaller met Curaçaose roots zet zijn handtekening onder een vierjarig contract in Nijmegen. De jeugdinternational komt transfervrij over uit Amsterdam. Hansen gold jarenlang als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. Maar de aanvaller slaagde er niet in om de laatste stap te maken. Verder dan twee officiële duels in de hoofdmacht van Ajax kwam hij niet.