Speciale vleugel in Sehos

Verpleeghuis Betèsda en de vakgroep revalidatie artsen willen zo snel mogelijk een aparte vleugel in het Sehos voor oud-Covid patiënten. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Het idee is dat patiënten die zijn hersteld van Covid worden overgebracht naar een vleugel in het Sehos. Daarmee moet worden voorkomen dat mensen onnodig afhankelijk raken van verpleeghuiszorg. Volgens de directeur van Betèsa, Natasha Rog, zijn er nu al patiënten die eigenlijk uit het ziekenhuis kunnen, maar voor wie er geen plek is om te revalideren in een verpleeghuis. Daarbij gaat het net alleen om oude, maar ook om jonge mensen. Betèsda wacht nu op een akkoord van minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid, Natuur en Milieu op hun voorstel.

