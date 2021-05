Sportscholen sturen brandbrief aan Rhuggenaath

Een collectief van 18 Curaçaose sportschooleigenaren heeft in een brief naar de demissionair Premier Eugene Rhuggenaath gevraagd om zo snel mogelijk weer open te kunnen. De groep voelt zich in de steek gelaten door de huidige maatregelen en dat terwijl de eigenaren noemen dat eind vorig jaar bij de eerste golf juist een daling in de coronacases was te zien terwijl de sportscholen open waren. Het doel van de initiatiefnemer Ivan de Windt van 5 triple 9 Fitness is om een spraakorgaan te vormen om daarmee het dialoog aan te kunnen gaan met de overheid.

De groep is van mening dat sporten een grote bijdrage levert aan de gezondheid op het eiland. Ook noemt het collectief dat sport bijdraagt bij aan een gezonde mentale status, iets wat ook tijdens de lockdown flink achteruit is gegaan. Verder hebben veel sportschooleigenaren moeite om het hoofd boven water te houden en daarmee staan ook vele banen op het spel. Daarnaast is de groep ervan overtuigd dat sportscholen op een verantwoorde manier open kunnen gaan waarbij verspreiding Covid-19 geen kans krijgt. Alle sportschooleigenaren beamen dat zij praktisch alle nodige maatregelen al in acht hebben genomen en dat er bij geen enkele gym een massaverspreiding heeft plaatsgevonden.