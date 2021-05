Acht jaar na moord op Wiels

Het is vandaag acht jaar geleden dat Helmin Magno Wiels werd vermoord op de pier van Mariepampoen. De oprichter en leider van Pueblo Soberano werd op 5 di mei 2013 neergeschoten. De partij, die momenteel door Ben Whiteman wordt geleid, stond ook dit jaar weer stil bij het overlijden van Wiels en noemt dat hij nog altijd gemist wordt. Ook benadrukken de partijleden dat er nog zoveel vragen onbeantwoord zijn en dat ze blijven vertrouwen dat de dag dat de waarheid bekend wordt komt.

Oud-minister George Jamaloodin werd in maart dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot de maximale straf van 30 jaar cel. De man die de kogels afvuurde op Wiels, Elvis Kuwas, zit een levenslange celstraf uit. ‘Moordmakelaar’ Burney Fonseca kreeg 26 jaar. Twee andere betrokkenen bij de moord zijn overleden. Het motief voor de moord is nooit bekend geworden, wel zou er sprake zijn van een ruzie tussen Wiels en Jamaloodin. Ook wordt er vermoed dat Wiels’ strijd tegen de corruptie en de goksector op Curaçao hem het leven heeft gekost.