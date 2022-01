Staatssecretaris van Huffelen aan het werk

Alexandra van Huffelen kijkt erg uit naar kennismakingen op de eilanden. Dat zegt de vers beëdigde staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering in een tweet en in een videobericht op Facebook. Gisteren was haar eerste werkdag. Raymond Knops heeft het dossier overgedragen en er is digitaal kennisgemaakt met de premiers en gezaghebbers van de eilanden. Naast van Huffelen zijn er twee andere ministers die ook veel te maken krijgen met het Caribische deel van het koninkrijk; CDA-leider Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en D66-er Kajsa Ollongren van Defensie