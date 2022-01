Air Canada en Frontier Airlines uit de Verenigde Staten hebben tijdelijk hun vluchten naar Aruba geannuleerd. De oorzaak daarvoor is de wereldwijde toename van de Omikron-variant. Niet alleen is de vraag naar reizen is onzeker geworden; veel vliegtuipersoneel is ook ziek of in isolatie. Het ministerie van Toerisme hoopt dat de vluchten snel hervat kunnen worden.

Meer over aruba Canada Omikron VS