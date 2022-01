Nog veel Armoede op Curaçao

Stichting Daily Meal Program heeft vorig jaar 43.200 maaltijden verzorgd voor de wijken Fuik en Wishi/Marchena. Dat schrijft de stichting in haar nieuwsbrief met jaaroverzicht. De pandemie heeft de armoede op het eiland zichtbaarder gemaakt. Ruim 30 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en er is nog steeds veel honger. De stichting is afhankelijk van donaties om de hulp voort te zetten. Dit jaar gaat de stichting moestuinen in de wijken aanleggen om zelfvoorziening en saamhorigheid aan te moedigen.