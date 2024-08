Staatssecretaris Zsolt Szabó: ‘Nog veel te doen op Curaçao’

Staatssecretaris Zsolt Szabó vindt het jammer dat de coalitie op Curaçao uit elkaar is gegaan. Vooral omdat er volgens hem nog veel werk te doen is. Szabó hoopt in het belang van de mensen op het eiland en in het kader van goed bestuur, dat er snel een volwaardige regering komt. Op die manier kan er volgens hem worden doorgewerkt aan alle opgaven, waaronder de hervormingen. De staatssecretaris bracht vorige week voor het eerst een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Daarin benadrukte hij het belang van goed bestuur en hervorming. Zoals bekend lijkt de coalitie inmiddels weer verder te kunnen regeren.