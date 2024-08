‘Bedrijven hebben interesse in start ferryverbinding tussen Curaçao en Aruba’

De introductie van een Fast Ferry-verbinding tussen Aruba en Curaçao blijft een speerpunt, aldus het ministerie van Economische Ontwikkeling. In mei 2023 ondertekenden minister Geoffrey Wever van Aruba en minister Ruisandro Cijntje een akkoord hierover. Vorige week kwam de Arubaanse minister op bezoek bij Cijntje. Tijdens dat gesprek is de voortgang rond het project besproken. Verschillende commerciële partijen hebben inmiddels interesse getoond in het starten van een ferryverbinding, zo laat het ministerie weten.

Vanwege deze interesse besloot de Arubaanse ministerraad vorig jaar een Commissie voor Ferryverbindingen in te stellen, met als taak advies te geven over de noodzakelijke voorwaarden voor een ferryverbinding tussen Aruba en Curaçao. Onlangs is de Fast Ferry ook opgenomen als project in het Landspakket, in het kader van de bevordering van handel in de regio van het Nederlandse Caribisch gebied.