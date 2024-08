Zr.Ms. Tromp bezoekt na 12 jaar weer Curaçao

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Tromp zal komende maandagochtend afmeren in Willemstad. Het publiek kan de ceremoniële binnenkomst van het schip aanschouwen vanaf half tien uur bij de St. Annabaai. Hierbij zullen 21 saluutschoten worden afgegeven. Het is een van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Koninklijke Marine. Aan boord bevinden zich 200 bemanningsleden en een helikopter. Het marineschip is verder uitgerust met geavanceerde radar- en wapensystemen.

Dankzij deze radar- en wapensystemen is het schip in staat luchtdreigingen te herkennen, volgen en te neutraliseren, waarmee het een cruciale rol speelt in de luchtverdedigingstaken van de marine. Het is 12 jaar geleden dat het luchtverdedigings- en commandofregat in Willemstad was voor een havenbezoek.