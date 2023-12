Standbeeld Da Costa Gomez vrijdag opnieuw onthuld

Hij was een tijd lang niet te zien: het standbeeld van ‘Doktoor’ da Costa Gomez op het Gomezplein in Punda. Reden: het beeld was aan een opknap- en schoonmaakbeurt toe. Maar aanstaande vrijdag om vier uur ‘s middags wordt het beeld opnieuw onthuld, door de minister van Cultuur en de stichting die verantwoordelijk is voor het beeld. Da Costa Gomez was in de jaren 50 de voornaamste maker van het Statuut, dat de onderlinge afspraken tussen de landen in ons Koninkrijk regelt. Daarmee was hij een soort architect van het Nederlandse post-koloniale tijdperk.