Tweede fever-auto Marie Pompoen in beslag genomen

Een tweede wegpiraat heeft zich gisteren bij de politie gemeld voor zijn fever-actie bij pompstation Marie Pompoen. Zijn auto is direct in beslag genomen. De politie had hem al een paar keer tevergeefs thuis opgezocht, dus nu besloot de bestuurder om zichzelf maar te melden. Twee weken geleden gingen drie auto’s met gierende en rokende banden tussen de verschillende pompen door. Omstanders filmden het geheel. Een eerste feveraar meldde zich vorige week al. In totaal waren er volgens de politie drie auto’s bij de stuntactie betrokken. Alleen de derde bestuurder wordt nog gezocht.

