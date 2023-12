Bewoners Marchena de straat op tegen vervuiling

Bewoners van de wijk Marchena gaan vanmiddag de straat op voor een manifestatie. Ze zijn de vervuiling in de buurt zat en roepen iedereen in de wijk op om te komen. Volgens de organisatie maken een paar vervuilers er een heuse ‘porkeria’ van, vooral in de buurt van de Paranaweg. Dat is het zijstraatje tegenover Marchena Hardware. Daar vindt vanmiddag om vijf uur dan ook de manifestatie plaats.

