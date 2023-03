Staten akkoord met heronderhandeling Kustwachtbijdrage

De Staten hebben de regering groen licht gegeven om het kustwachtakkoord te heronderhandelen. De parlementariërs vinden dat Curaçao te veel betaald en willen een eerlijke verdeelsleutel. De motie werd met elf stemmen voor en vier tegen aangenomen. Eerder is de ministerraad al akkoord gegaan met het voorstel om in mei met de Nederlandse minister van Defensie om de tafel te zitten. Curaçao betaalt vanaf dit jaar 7 miljoen gulden extra voor de kustwachtbewaking. Het vorige kabinet is deze verplichting aangegaan.

Meer over heronderhandelen kustwacht staten