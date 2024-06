Staten Rennox Calmes op vrije voeten; blijft verdachte

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend bekendgemaakt dat parlementariër Rennox Calmes en twee andere verdachten zijn vrijgelaten. Alle drie blijven zij verdachten gedurende het onderzoek in een zaak naar valsheid in geschrifte. Zoals bekend werd Calmes afgelopen woensdag door de Landsrecherche Curaçao gearresteerd en werd zijn huis en zijn kantoor in het Statengebouw onderzocht. Hierbij werden relevante artikelen voor het onderzoek in beslag genomen, aldus het OM.

De gerechtelijke doorzoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar documentvervalsing. Het onderzoek loopt nog en verdere arrestaties en gerechtelijke doorzoekingen worden niet uitgesloten, zegt het Openbaar Ministerie in een verklaring.