Voortvluchtige Quinsley Poppen na 11 jaar aangehouden op Sint-Maarten

De sinds 2013 voortvluchtige Curaçaoënaar Quinsley Poppen is vanochtend in Sint-Maarten aangehouden. Poppen is in 2018 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar wegens moord. Hij pleegde in 2013 met een mededader een gewapende overval op de Hua Jiang Minimarket aan de Oude Caracasbaaiweg. Bij die overval is de eigenaar van de minimarket voor de ogen van zijn vrouw en kinderen doodgeschoten. Poppen werd herkend op camerabeelden, maar wist daarna Curaçao te ontvluchten en sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. Na 11 jaar is hij gesignaleerd in Dominica waar hij leefde onder een valse identiteit.

Opsporingsberichten op Curaçao, Nederland en St. Kitts & Nevis resulteerden niet in een aanhouding. Onlangs is Poppen door internationale opsporingsautoriteiten gesignaleerd in Dominica. Hij is door de lokale autoriteiten naar Sint-Maarten uitgezet, waar hij is aangehouden. Quinsley Poppen wordt binnenkort naar Curaçao overgeplaatst waar hij zijn gevangenisstraf zal uitzitten.