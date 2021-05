Statenleden morgen ingezworen

De nieuwe Statenleden worden morgenochtend om half 9 ingezworen in het Paleis van de Gouverneur. De ceremonie zal live worden uitgezonden door Mauricia Productions, andere pers mag niet in het gebouw aanwezig zijn. Na de eed is er wel een persmoment op de trappen van het Paleis en het plein van Forti. Om 10.00 volgt er direct een Statenvergadering in de nieuwe samenstelling in het PWFC-gebouw aan de Schottegatweg West. Hier zullen ook een voorzitter en een vicevoorzitter worden gekozen voor de komende regeerperiode.