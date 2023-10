Sterfhuisconstructie voor pensioenfonds Ennia

Het kabinet-Pisas houdt zijn eigen broek op. De regering is bereid jaarlijks 30 miljoen beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van het Ennia pensioenfonds. Maar eerst zal zo veel mogelijk het eigen vermogen van de verzekeraar worden aangesproken om de pensioenen uit te keren. Het besluit is in goed overleg met de centrale bank genomen. De centrale bank zelf zal ook daaraan bijdragen. De komende maand zal deze constructie verder worden uitgewerkt. Dat meldt premier Pisas. Nederland bood een lening van 600 miljoen euro om Ennia te redden. Dit aanbod werd afgeslagen vanwege de negatieve consequenties voor de landsbegroting.