Pride officieel geopend

Gisteren was de officiële opening van de Curaçao Pride. Tijdens een gettogether in Punda werd het bestuur van de kersverse Curaçao Pride Foundation aan het publiek voorgesteld. Ook heeft Frank Holtslag, de initiatiefnemer van het jaarlijkse homo-event, het stokje officieel overgedragen. Al sluit hij samenwerking niet uit, zoals bij het organiseren van een Koninkrijk Pride. Dit plan zal nog worden uitgewerkt. Holtslag kreeg voor zijn jarenlange inzet een kunstwerk van de lokale illustrator Defoe Studio uitgereikt. De Pride duurt dit jaar tot en met 15 oktober. Het hoogtepunt is de Pride Walk op 12 oktober die afsluit met een mini-festival op het Wilhelminapark.