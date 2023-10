Oud-RdK-directeur vangt bot hij Hoge Raad

Voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel is definitief veroordeeld voor corruptie. De Hoge Raad in Den Haag heeft zijn gevangenisstraf en die van drie andere RdK-medewerkers bevestigd. De celstraffen variëren van 30 tot 36 maanden en zijn in 2021 in hoger beroep opgelegd. De mannen vroegen in 2018 smeergeld en hebben daarmee de zoektocht naar een partner voor de raffinaderij besmet. Ze hadden de kandidaat buiten het officiële traject benaderd. Het gevolg was dat deze kandidaat zich terugtrok. Ook een ander betrouwbaar bedrijf haakte vervolgens af.