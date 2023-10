Het inflatiecijfer is in augustus gedaald naar 5,4 procent. De maand daarvoor bedroeg deze nog 6 procent. Dat meldt het Bureau voor de Statistiek. De meeste consumentenprijzen zijn in augustus iets duurder geworden, met name voor levensmiddelen en meubels moeten consumenten meer betalen vergeleken met juli. Al met al gaat het om een gemiddelde stijging van een half procent.