Mangrove Park weer geopend voor publiek

Het Mangrove Park is sinds vandaag weer geopend voor publiek. Carmabi heeft gisteren besloten het park tijdelijk te sluiten nadat er een overstort van rioolwater heeft plaatsgevonden in het oostelijke gedeelte van het park. Naast de stankoverlast kon de parkbeheerder de veiligheid van de bezoekers niet garanderen in een open riool. Na een grondige controle van het park is besloten deze weer te openen voor het publiek.