Steven Martina trekt zich terug als politiek leider MAN

Steven Martina stopt als politiek leider van de MAN. Ook stapt hij uit het parlement. Wanneer zijn laatste dag in het parlement is, wordt later bekendgemaakt. Het partijbestuur heeft hem gevraagd om aan te blijven als politiek leider tot er een opvolger is. De kandidaat wordt tijdens een partijcongres gekozen. Martina staat sinds mei 2020 aan het roer bij de blauwe partij. Hij volgde Hensley Koeiman op. Bij de laatste verkiezingen in 2021 verloor de partij drie zetels. Martina is de zoon van medeoprichter en oud-premier van de Nederlandse Antillen Don Martina.