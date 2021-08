Stichting SMOC hoopt dat vertrek werknemers ook einde raffinaderij betekent

Als het aan stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) ligt gaat met het vertrek van de CRU-werknemers eind september ook de Isla-raffinaderij definitief dicht. In de Nederlandse krant Trouw spreekt SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen van de grootste milieu-misdaad binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na stillegging van de raffinaderij in 2020 toonde SMOC via de rechter aan dat de Isla verantwoordelijk was voor het grootste deel van de uitstoot van zwaveldioxide op het eiland. In juni heeft de rechter in hoger beroep in het voordeel van SMO beslist en strengere milieueisen geëist voor de eilandbewoners. SMOC bestaat volgens voorzitter van Leeuwen dit jaar twintig jaar. Het zou een mooi cadeau zijn als het verroeste hek van de raffinaderij definitief op slot gaat, aldus van Leeuwen.

