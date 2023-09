Stijging water-en elektraprijzen

De prijzen voor elektriciteit en water worden hoger. De nieuwe tarieven gaan vanaf zondag 1 oktober in. Dat meldt BTP. Het tarief voor elektra stijgt met 6 cent per kilowattuur. Bij leidingwater is het een forse toename van 40 cent per kuub. Ook de brandstoftarieven gaan omhoog. Vanaf 26 september betalen benzinegebruikers ruim 2 gulden 50 voor een liter. Het dieseltarief stijgt naar ruim 1 gulden 90 per liter. Dat is een stijging van bijna 17 cent.

