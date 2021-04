Stop op buitenlandse arbeidskrachten

De Curaçaose regering stelt een stop, ofwel een moratorium, in voor nieuwe aanvragen van werkvergunningen van buitenlandse arbeidskrachten. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Het gaat om mensen in ongeschoolde, laaggeschoolde en overige beroepen waarvan sprake is van een overschot op de lokale arbeidsmarkt. Door het sluiten van de olieraffinaderij en de genomen coronamaatregelen blijkt volgens de overheid dat de sociaaleconomische sitiuatie van de bevolking ernstig achteruit is gegaan. Veertig procent van de lokale bevolking zit zonder werk. Voordat er nieuwe werknemers uit het buitenland worden gehaald, moet eerst worden geprobeerd deze mensen aan het werk te halen, zo stelt de regering.

