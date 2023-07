Storing bij substation Nijlweg

Sinds 1 uur ‘s middags heeft 70 procent van het eiland geen stroom. De massale stroomuitval is veroorzaakt door een storing in het substation aan de Nijlweg. De technici van Aqualectra zijn hard aan het werk om de stroomdistributie weer op te starten. Dat de storing weer op een donderdag heeft plaatsgevonden is volgens het nutsbedrijf puur toeval. De laatste twee keren dat het eiland kampte met een blackout was ook op donderdag. Het is nog onbekend wanneer alle wijken weer op het net zijn aangesloten.