Moszkowicz opent kantoor op Curaçao

Yehudi Moszkowicz, de jongste raadsman uit de beroemde advocatenfamilie, opent een kantoor op Curaçao. Dat vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. De strafpleiter heeft een serieuze aanwas van Antilliaanse cliënten. Niet alleen in Nederland, maar ook van mensen die op de eilanden in de problemen zitten. De advocaat vliegt tegenwoordig iedere drie maanden op en neer naar dit deel van het Koninkrijk. Advocaat Samantha Snel heeft op de Curaçaose vestiging de dagelijkse leiding op zich genomen. De nadruk van de praktijk van Moszkowicz ligt op straf- en mediarecht. Hij treedt regelmatig op in geruchtmakende zaken. Zo verdedigde hij C. Lake in de Themis-zaak. De rechterhand van NLS-baas Tyson Quant werd veroordeeld tot 8 jaar celstraf voor het witwassen van 23 miljoen gulden.