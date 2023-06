Strenge controle op Venezolaanse barkjes

Inspecteurs van het Ministerie van Economische Ontwikkeling hebben dit weekend verschillende dozen met kokoskoekjes, de bekende Cocosete-biscuitjes, in beslag genomen. Ook flesjes tamarinda juice zijn in beslag genomen op boten uit Venezuela. Zoals bekend mogen ‘barkjes’ uit Venezuela sinds twee maanden weer groente en fruit verkopen op ons eiland. Maar in tegenstelling tot vier jaar geleden, voordat de grenzen dichtgingen, mag er geen Cocosete, Malta, ‘keshi blanku’ en dulce de leche uit Venezuela meer verkocht worden, maar enkel groente en fruit. Volgens het ministerie zijn de verkopers gewaarschuwd, maar proberen ze soms toch illegaal spullen te verkopen.