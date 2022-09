Stroomstoringen vanwege noodweer nog niet opgelost

Aqualectra is nog steeds bezig met het oplossen van de storingen die gisteren door het noodweer zijn veroorzaakt. Het nutsbedrijf registreerde in totaal 375 storingen. Daarvan is ruim 50 procent verholpen. Vooral inwoners van Boka Sami en Jan Doret moeten even geduld hebben. Het overheidsbedrijf verwacht dat de laatste storing aan het einde van de dag zal zijn opgelost. Door de hevige regenval en rukwinden zijn verschillende kabels gebroken. Ook zijn er problemen in de masten van Aqualectra geconstateerd.

Meer over aqualectra noodweer oplossing stroomstoring